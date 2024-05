180.000 Euro Entschädigung für gerissene Nutztiere

Heuer schon 26 Schafe getötet

Im heurigen Jahr gab es 15 Wolfsnachweise – vor allem in den Bezirken Kitzbühel und in Osttirol sowie Bärennachweise in zwei Gemeindegebieten im Außerfern. 26 tote Schafe wurden bereits im Zusammenhang mit Wolfsrissen erhoben, weitere sieben Rissgeschehen sind noch in Abklärung.