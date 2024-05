Die Challenge-Reise auf krone.tv geht weiter

Spannung, Abenteuer und atemberaubende Kulissen: Die krone.tv-„Challenge“ geht am heutigen Montag Abend (21.15 Uhr) weiter: Nach der gelungenen Premiere der TV-Reise in Istrien setzen Annie und Mario ihren Trip fort. Diesmal geht es in die wunderschöne Region Dalmatien, wo auf das Moderatoren-Duo neue, spannende Herausforderungen warten. Eimmal mehr treten sie gegeneinander an und gehen dabei an ihre Grenzen. „Ich habe mich schon bei unserer ersten ,Challenge-Reise‘ durch Istrien komplett in Kroatien verliebt. Diesmal durften wir Dalmatien kennenlernen und es war einfach ein Traum“, so Annie zur „Krone“. Mario: „Ich freue mich, endlich wieder in diesem Rahmen gegen Annie anzutreten. Bei der letzten Folge hat sie ja gewonnen, jetzt versuche ich den Spieß umzudrehen!“