Mit vereinten Kräften: Seltene Orgel gerettet!

Pfeifen werden gereinigt und gewartet

Schon am Dienstag nach Pfingsten startete die Firma Rieger mit den umfassenden Sanierungsarbeiten. Die Orgel wird in der Pfarrkirche am Gruschaplatz an der Linzer Straße vollständig abgebaut. Jede Pfeife wird einzeln gereinigt und gewartet, bevor das Instrument wieder Stück für Stück zusammengebaut wird. Auch ein Danke-Konzert wird es geben.