Bierflasche gegen Auto geschleudert – Festnahme

Mitten in der Nacht ist es am Samstag in Wien-Ottakring zu einem Streit zwischen einem Wohnungsmieter und mehreren weiteren Personen gekommen. Dem Hausgenossen (32) wurde vorgeworfen, eine Bierflasche gegen das Auto eines der anderen Beteiligten geschleudert zu haben. Dann soll er mit einem Brieföffner Morddrohungen ausgesprochen haben – Festnahme.