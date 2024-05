„Brand aus“ nach Feuer in Müllentsorgungsfirma

Ein Blitzeinschlag dürfte am Samstagnachmittag die Ursache für einen Brand in der Müllentsorgungsfirma Brantner gewesen sein. 17 Fahrzeuge und 105 Florianijünger waren im Einsatz, so Günter Prünner vom Bezirksfeuerwehrkommando. Die Herausforderung bestand darin, den Müll auseinanderzunehmen und einzeln abzulöschen.