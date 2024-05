„Nach Peters Tod fühlt sich vieles neu an“

Empfinden Sie einen Neubeginn in Ihrem Leben?

Ja, es fühlt sich vieles neu an. Das Schauspielen verlernt man nicht, so wie das Radfahren. Im Gegenteil – es verhält sich wie mit dem Wein, der mit der Zeit immer besser wird. Was ich ein wenig verlernt habe, ist mir den Raum zu schaffen, mir meine eigene Welt „dicht“ zu machen, in der ich mich behaupten kann. Das versuche ich täglich zu üben. Wenn man Witwe ist, dann spielt die Befindlichkeit der Seele auch mit. Ich habe das Glück, dass mir die Figur der Sophie im wunderbaren Stück „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ sehr entgegenkommt. (Anmerkung: Premiere ist am 7. Juni im Theater Meggenhofen).