Power-Schwestern mischen Salzburgs Hotellerie auf

- Aus dem ehemaligen Hotel Antonius (1992 gegründet) wurde das Soulsisters‘ Hotel, gelegen im Herzen von Kaprun Österreichs. In dritter Generation übernommen von den Schwestern Jessica Leitner-Reitzer (30) und Jennifer Franic-Reitzer (28), wurde der Familienbetrieb im Jahr 2022 neu eröffnet.

- Als ein Vier Sterne Superior Wellness Hotel beschäftigt das österreichische Familienunternehmen 25 Mitarbeiter und zeichnet sich durch sein einzigartiges Konzept aus, das traditionelle alpine Gastfreundschaft mit einem modernen und designorientierten Ansatz verbindet.

- Mit 56 Zimmern in drei Kategorien – Lifestyle Suiten, Loft Zimmern und zwei Design Suiten – bietet es einzigartige Aufenthalte für Designliebhaber und Erholungssuchende. Die Soulsisters‘ Kitchen verbindet lokale Küche mit exotischen Superfoods, während der 1000m2 große Hideaway Spa mit Saunen, Living-Pool-Area samt Indoor-PooI, Whirlpool, Ruheräumen, sowie der Fitnessraum und „Kraftplatz“ mit Panoramaausblick, die Terrasse und der Naturschwimmteich im Sommer zur vollen Regeneration einlädt.

- Das Hotel legt einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Mit der kostenlosen Option „Gop Green“ können Gäste wählen, dass ihr Zimmer nur jeden zweiten Tag oder gar nicht gereinigt wird, wodurch der Verbrauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie gesenkt wird. Hightech Naturkosmetikprodukte von Team Dr. Joseph Südtirol und Zero Waste Produkte werden in den Zimmern bereitgestellt, um den Gebrauch von Einwegprodukten weiter zu reduzieren.

- Zusätzlich bietet das Hotel eine Elektroauto-Ladestation in der Garage an. Auch maßgeschneiderte Veranstaltungen, einschließlich exklusiver Hochzeiten werden individuell angeboten.