Hier gibt es tolle Adventkalender zu gewinnen

Ich hasse Menschen. Sehr. – riva

Weihnachten, das Fest der Liebe – wären da nicht all die anderen Menschen, die einem die besten Geschenke vor der Nase wegschnappen oder einen mit “Last Christmas“ in Dauerschleife tyrannisieren. Damit das besinnliche Fest nicht in einem Weihnachts-Chaos endet, hilft dieser Adventskalender, den Ärger auf kreative Weise zu bewältigen. Steht der Streit um die Lichterketten mal wieder kurz vor der Eskalation? Dann zerrupfen Sie einfach ihre Abbilder im Adventskalender! Die Debatte über die musikalische Untermalung an Heiligabend sorgt für steigenden Blutdruck? Schreiben Sie Ihr eigenes Weihnachtslied und verpacken Sie darin all die Beschimpfungen, die Sie sonst lieber für sich behalten. So wird der Advent zu einer Quelle der Entspannung. Zum Artikel geht es HIER!