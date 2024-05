Alkolenker kann „Krone“-Zusteller nicht stoppen

Als wir ihn am Freitagvormittag erreichen, kann er aber schon wieder scherzen: „Unkraut vergeht nicht“, meint er lachend auf die Frage, wie es ihm denn gehe. Doch was war genau passiert: „Ich habe in Salnau die Zeitungen zugestellt. Als ich gerade wieder in mein Auto eingestiegen bin, kommt plötzlich ein Wagen auf mich zu und kracht mir vorne rein. Bei mir hat der Airbag ausgelöst und ist mir ins Gesicht geknallt. Meine Brille war komplett verbogen“, erzählt der 71-Jährige.