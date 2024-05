Markus ist das jüngste von bereits 60.000 Babys

Jede Geburt ist etwas ganz Besonderes. Doch jene am Montag um 22.25 Uhr war im Krankenhaus in Amstetten noch ein klein wenig spezieller. Denn der kleine Markus ist nicht nur der dritte Nachwuchs für die Familie Stöckler, sondern das jüngste von 60.000 Babys, das in der Geburtenabteilung des Spitals bereits das Licht der Welt erblickt hat.