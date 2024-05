Sehr skurril! Lady Gaga trug Autoteil bei Premiere

„Ich bin kein Mechaniker“

Am Donnerstag überraschte die 38-Jährige, die in den letzten Jahren vermehrt auf Glamour-Auftritte gesetzt hatte, mit einem sehr skurrilen Look der Marke Selva bei der Premiere ihres Konzertfilms. Über ein weißes Kleid hatte die Oscarpreisträgerin nämlich ein Teil geschnallt, das wie ein Stück einer Autokarosserie aussah.