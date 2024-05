Blitzeinschlag auf Fußballplatz: Trainer getötet

„Der Boden rauchte“

Diese schilderten danach zum Teil chaotische Szenen. „Der Boden rauchte. Die Fußballspieler rannten in alle Richtungen“, erklärte ein Augenzeuge gegenüber „La Voix du Nord“. Für etliche Departements in Frankreich war am Donnerstag eine Warnung des Wetterdienstes vor Unwettern aufrecht gewesen.