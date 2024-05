4 Monate nach Krebs-Diagnose strahlt sie in Cannes

Nachdem sie bereits bei der „Knights of Charity“-Gala am Mittwoch in einem glitzernden, smaragdgrünen Kleid gestrahlt hatte, zeigte sie sich auch am Donnerstagabend bei der amfAR-Gala in Cannes bestens gelaunt. Ihre gesundheitlichen Probleme waren ihr nicht anzumerken. Dem „People“-Magazin bestätigte sie, dass es ihr nach den zwei Krebsdiagnosen im letzten Jahr gut gehe.