„Voller Bewunderung“: Sarah Ferguson lobt Kate

Die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, Sarah Ferguson, hat sich lobend über den Umgang Prinzessin Kates (42) mit ihrer Krebserkrankung geäußert. „Als jemand, der seine eigenen Kämpfe mit Krebs ausgetragen hat in den vergangenen Monaten, bin ich voller Bewunderung für die Art und Weise, in der sie über ihre Diagnose gesprochen hat und weiß, dass es eine Menge an Gutem bewirken wird, das öffentliche Bewusstsein zu stärken“, schrieb die Herzogin von York am Montag.