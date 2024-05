Bei diesem Klub schlägt‘s alle 17 Minuten ein!

Einst kickte das Obere Metnitztal in der Kärntner Liga, war dort Anfang der 2000er ein Fixpunkt. Dann folgte der tiefe Fall: Im Vorjahr rauschte man mit 115 Gegentoren als Letzter in die 2. Klasse C runter – wo es für Kapitän Gregor Leitner und Co. nun ganz übel zugeht. . .