„Könnten künftig auf Österreicher-Topf verzichten“

Qualität muss her

Boakye, Ballo, Veratschnig werden gutes Geld bringen – das man nicht in Kaderergänzungen, sondern in absolute Qualität, in gestandene Spieler, investieren muss. Das weiß der weiter topmotivierte Riegler. „Wir schauen uns am einheimischen Markt um. Gibt’s da Probleme, verzichten auch wir künftig auf den Österreicher-Topf.“