Brutal! Coach erklärt 0:20-Debakel im Pokalspiel

So manch einer konnte bei diesem Ergebnis des KFV-Cups seinen Augen nicht trauen. Die Fußballer von 2. Klasse-Absteiger Oberes Metnitztal schlitterten in der 1. Runde des Kärntner Pokals in eine unfassbare 0:20-Klatsche gegen Unterligist St. Veit. Was war passiert?