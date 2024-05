Warum Herzensmensch-Löwen neue Durchblicke bieten

Besondere Hilfe von Optikermeisterin

Mit Optikermeisterin Andrea Hahn, die zwei United Optics Filialien in Waidhofen an der Thaya und Groß Siegharts betreibt, hat man nun sogar eine Mitstreiterin gefunden, die die Brillen in ihren Filialen selbst aufbereitet und so den deutschen Verein entlastet. „Bei uns können Sie selbstversändlich auch Brillen abgeben, die sie nicht bei uns gekauft haben“, lädt der Waidhofner Filialeiter Martin Zeindl zur Spende für den guten Zweck ein.