„Krone“ holt ehrenamtliche Helfer vor den Vorhang

Gemeinden mit Herz

Bei den vereinsfreundlichsten Gemeinden setzte sich Leitzersdorf aus dem Weinviertel an die Spitze: „Wir versuchen nur zurückzugeben, was die Ehrenamtlichen in und für unsere Gemeinde leisten“, sagt Bürgermeisterin Sabine Hopf. Kommendes Jahr geht in ihrem Heimatort dann das große Herzensmensch-Fest über die „Krone“-Bühne.