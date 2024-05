Russland: Nächste Donbass-Ortschaft eingenommen

Tote und Vermisste in Charkiw

In Charkiw gebe es nach vorläufigen Informationen mindestens vier Tote, so Militärgouverneur Oleh Synjehubow. „Die russische Armee hat mindestens 15 Schläge geführt“, teilte er mit. Bürgermeister Ihor Terechow schrieb zudem von sieben Verletzten, mehrere Menschen würden noch vermisst. Getroffen worden seien Objekte der Verkehrsinfrastruktur, aber auch eine private Firma.