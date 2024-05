Küchenhersteller sicher: Mehr Extras als beim Auto

In einem durchschnittlichen Jahr werden 15.000 Modelle ausgeliefert. Wie das Unternehmen samt seinen 320 Mitarbeitern diese vielen Ausstattungsdetails managt? Ohne Digitalisierung und Automatisierung geht nichts: „Jeder Teil ist mit einem Barcode versehen, damit in der Produktion immer klar ist, wo dieser am Ende hingehört.“