Kind im Auto: So arbeitet russische Schleppermafia

Kein Tag, an dem in Österreich nicht Schlepper mit illegal Einreisenden gestoppt werden. Geschnappt werden stets nur die Fahrer. Wer aber steckt hinter diesen professionell organisierten Schleppertouren? Die Spur führt zu Russen mit arabischen Wurzeln, wie ein in Kärnten verhafteter Kurier auspackt.