Ägypten droht mit Rückzug als Vermittler

Ägypten: Israelische Angriffe bringen Lkw-Fahrer in Gefahr

Aus ägyptischen Sicherheitsquellen verlautete, Ägypten könne keine Hilfsgüter über Rafah einführen, da dies bedeuten würde, dass die Präsenz des israelischen Militärs am Grenzübergang akzeptiert würde, was Ägypten ablehnt. Damit Ägypten der Wiederaufnahme der Operationen in Rafah zustimmen könne, sei eine palästinensische Präsenz auf der Gaza-Seite des Grenzübergangs erforderlich, erklärte der staatliche ägyptische Informationsdienst am Mittwoch in einer Erklärung.