Israel empört über die Anerkennung Palästinas

Israel kündigt weitere Konsequenzen an

„Israel“, so Katz, „wird angesichts derjenigen, die seine Souveränität untergraben und seine Sicherheit gefährden, nicht schweigen. Die Entscheidung sendet eine Botschaft an die Palästinenser und die Welt: Terrorismus zahlt sich aus.“ Er kündigte an: „Das wird weitere schwerwiegende Konsequenzen haben.“