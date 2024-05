Netanyahu: Berlin schließt Festnahme nicht aus

Zwar gibt es noch gar keinen internationalen Haftbefehl gegen Israels Premier Benjamin Netanyahu, der Antrag des Chefanklägers am Internationalen Strafgerichtshof muss noch von Richtern beurteilt und abgesegnet werden. Doch allein die Tatsache, dass es solche Bestrebungen gibt, sorgt für Entrüstung in Israel und den USA. Die deutsche Regierung deutet nun an, dass man sich an die Entscheidung Den Haags halten würde.