Renitenter Moped-Lenker (15) kassierte 17 Anzeigen

Donnerstagvormittag fiel den Beamten in Straßwalchen das Moped mit dem abgeklebten Kennzeichen auf. Sie forderten den Lenker, einen 15-jährigen Flachgauer auf, anzuhalten. Doch der Jugendliche widersetzte sich dem und fuhr davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Im Zuge der Fahrt fuhr der Mopedlenker in eine angrenzende Wiese. Ein Polizist konnte ihn zu Fuß verfolgen und am Rucksack packen. Dabei forderte er den 15-Jährigen erneut auf, anzuhalten. Doch wieder ignorierte der Flachgauer die Aufforderung, beschleunigte und kam dann zu Sturz. Er blieb unverletzt.