13 Mal auf Mutter eingestochen: 20 Jahre Haft

Zeugin als mögliche Lebensretterin

Doch im Prozess geht es nicht nur um Schläge und Drohungen, es geht vor allem um den Vorwurf des versuchten Mordes: Der angeklagte Somalier (53) hat nämlich am 6. Oktober am Gehsteig der stark frequentierten Sterneckstraße in Salzburg versucht, seine Ehefrau zu töten, referierte Staatsanwältin Ricarda Eder zu Prozessbeginn. Zumindest 13 Mal hat er mit einem 16-Zentimeter-Küchenmesser auf die neunfache Mutter eingestochen.