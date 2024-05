Deppertes Rindsfilet: Mercosur-Eklat im Parlament!

NEOS haben nichts mit Landwirtschaft am Hut

In dasselbe Horn stößt der wahlkämpfende EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber (ÖVP): „Wir nehmen die Sorgen der Bauern und der Konsumenten ernst. Dieses Abkommen ist tot und bleibt tot.“ Was Bernhuber zusätzlich erzürnt: dass Anna Stürgkh, die für ihre pinke Partei an 2. Listenstelle kandidiert, meint, Agrarpolitik sei „nicht das, was die Menschen bewegt“. Die Themen seien vor allem Grenzschutz, Bildung, Innovation und Forschung.