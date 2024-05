40-Jähriger fuhr gegen Strommast und flüchtete

In Lichendorf (Gemeinde Straß) krachte am Dienstagabend ein 40-Jähriger in einen Strommast. Er dürfte ins Schleudern gekommen sein. Das Stromkabel hing daraufhin bis auf den Boden, das Auto war ein Totalschaden. Doch als die Polizei eintraf, fehlte vom Lenker jede Spur.