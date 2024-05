Altes XXXLutz-Möbelhaus kommt unter den Hammer

Am 4. Mai war der XXXLutz in der Goethestraße in Linz zum letzten Mal geöffnet, seit Dienstag ist der Möbelhandelsriese in der Landeshauptstadt am neuen Standort an der Donaulände anzutreffen. Das alte Möbelhaus, das abgerissen wird, blieb vorerst verwaist zurück: Inventar und Ausstattung kommen bald unter den Hammer.