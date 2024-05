Klare Transparenz-Regeln für Oberwarter Amtsträger

Transparenzbericht soll noch transparenter werden

Nach dem politischen Beben will man jetzt wieder gemeinsam an einem Strang ziehen und Vertrauen zurückgewinnen. Dazu hat man sich im Gemeinderat auf die Ausarbeitung von Compliance-Regeln verständigt. Weiters will man künftig bei Angebotseröffnungen Vertreter von allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen zu einlasen. Ebenfalls zur Debatte steht, künftig auch Einnahmen und Ausgaben, die unter 5000 Euro liegen, im Transparenzbericht der Stadtgemeinde zu veröffentlichen - mehr dazu „Stadtgemeinde Oberwart präsentiert 5. Transparenzbericht“.