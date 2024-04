Jetzt hat es sich in Oberwart „ausgekuschelt“

Gefühlt waren es Minus 10 Grad in jenem Raum, in dem der Prüfungsausschuss des Gemeinderats am Mittwoch tagte. Es war die erste Sitzung seit Dezember des Vorjahres. Und die erste, in denen der groß koalitionäre Kuschelkurs ein Ende nahm. Gekämpft wird zwischen SPÖ und ÖVP jetzt mit härteren Bandagen.