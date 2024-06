Sportler bereit für großen Gipfelsturm

Für Hochwasseropfer wird Geld gesammelt

Die Naturfreunde Burgenland laden ein, Hans Goger beim Wandern zu begleiten. Je nach Lust, Laune und Kondition kann man sich tage- oder etappenweise anschließen. Gestartet wird am 21. Juni beim Grenzübergang Kalch zum Stadelberg, danach geht es zum Aussichtsturm in Wörterberg. Am 22. Juni sind Zeilenberg, Sonnenberg und die Rosalienkapelle an der Reihe. Beim Gipfelsturm am 23. Juni werden der Große Hirschenstein und der Geschriebenstein erwandert. Stets dabei ist eine Spendenbox, Geld wird zweckgebunden für die Hochwasseropfer gesammelt!