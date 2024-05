Obersteiermark bekommt einen neuen Mobilitätsplan

Notwendige Anbindung an Koralmbahn

Was das Konzept vorsieht? Bahn und Bus sollen ausgebaut werden. Insbesondere im Hinblick auf die neue Koralmbahn braucht es Verbindungslinien hin zum Schienenverkehr. So ist gelungen, Neumarkt und das Aichfeld besser an das Zugnetz anzubinden, auch Bruck an der Mur bekommt eine höhere Taktung. Ebenso wird das Netz der RegioBus-Linien ausgebaut und Car-Sharing-Möglichkeiten geschaffen.