Gute Pfingstbilanz: Weniger Unfälle, keine Toten

Wegen Baustellen standen lediglich zwei Abfertigungsspuren am Autobahngrenzübergang in Spielfeld zur Verfügung. Zahlreiche Autofahrer nutzten die Möglichkeiten des Grenzübertritts an der Bundesstraße in Spielfeld oder an kleinere Grenzübergängen in der Nähe (Mureck, Langegg). Mit derartigen Kontrollen und Wartezeiten sei auch über die Sommermonate hinweg zu rechnen, heißt es von der Polizei.