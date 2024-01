Straßen-Baustellen: Liezen in der Warteschleife

83 Millionen Euro fließen in Landesstraßen

Für den Ausbau und die Instandhaltung von Landesstraßen nimmt das Land Steiermark heuer 83 Millionen Euro in die Hand. „Für die heimische Wirtschaft und die Pendler sind diese Investitionen von großer Bedeutung“, sagt Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ). Unter den Dutzenden Straßenbauprojekten quer durch die ganze Steiermark wird insbesondere eines in Graz für Stau sorgen: Ab Mai wird die Elisabethstraße zwischen der Merangasse und der Glacisstraße saniert.