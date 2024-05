„Blutstück“: Trauma-Hippies in der analen Phase

Um Missverständnissen vorzubeugen: „Blutbuch“ ist ein guter Roman. So gut allerdings, dass er seit 2022 alle deutschsprachigen Preise abräumen müsste, ist er nicht. Eher wirft da der Feuilletongeschmack seine trägen Wellen: Gewann man früher ohne Migrationsschicksal (oder zumindest dessen glaubhafte Beweinung) nicht einmal einen Förderpreis, so sticht heute „nonbinbär“. Heißt: Man lässt sich keinem Geschlecht zuordnen wie die „genderfluide Schweizer Person“ Kim de l’Horizon, die mit „Blutbuch“ ihr Glück gemacht hat. Die Dramatisierung gastiert nun in der Regie von Leonie Böhm auf Einladung der Festwochen im Volkstheater.