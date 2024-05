Radarfallen-Saboteur „Fleximan“ in Italien gefasst

Täter als „Robin Hood der Autofahrer“ gefeiert

In den vergangenen Monaten waren in Norditalien mehrere Radarfallen illegal „deaktiviert“ worden. Um den Unbekannten ist ein Kult entstanden. In den sozialen Netzwerken wurde er als „Robin Hood der Autofahrer“ gefeiert. Insgesamt sind inzwischen 24 Geräte zerstört worden – auch in der Lombardei und im Trentino. Über ein halbes Dutzend Staatsanwaltschaften beschäftigen sich mit den Fällen. Noch unklar ist es, ob es sich um die Tat eines einzelnen oder einer organisierten Gruppe handelt.