Elf Radare abgesägt: Polizei jagt „Fleximan“

Kaum ein Verbrechen hatte in den vergangenen Monaten so viel Zuspruch erhalten wie dieses. Seit Mai hat der von italienischen Medien betitelte „Fleximan“ bereits elf Radarfallen in Norditalien manipuliert: neun davon in der Provinz Venetien, eine im Piemont, die letzte in der Lombardei. Dabei sägt er Masten um, an denen die Radarfallen befestigt sind. Das schafft er, ohne die darin vorhandenen Stromkabel zu beschädigten. Dann legt „Fleximan“ die Radarfalle einfach auf den Boden. Dadurch bleiben sie unbeschädigt.