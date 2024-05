Frau knackt Jackpot, doch Casino will nicht zahlen

Roney Beal hatte Ende Februar im Bally‘s Atlantic City Casino im US-Bundesstaat New Jersey schon mehrere hundert Dollar in einen einarmigen Banditen gesteckt und wünschte sich, dass sich dieser Aufwand lohnen würde. „Ich hoffte auf 1000 Dollar und sagte: ,Bitte Gott, lass mich gewinnen‘“, so die begeisterte Automatenspielerin. Sie konnte ihr Glück kaum fassen, als ihr Wunsch offenbar um ein Vielfaches übertroffen wurde. „Es ging los, es wurde angezeigt: ,Du bist ein Gewinner‘ und Goldmünzen sprangen heraus“, schildert Beal das Erlebnis im Casino.