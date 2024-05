Das „Spiel der Könige“ regiert auf der Schallaburg

Profis zu Gast in NÖ

Was die an diesem Tag stattfindenden Ritterspiele am Brett zusätzlich adeln wird: niemand geringerer als Georgios Souleides, in der Szene als „The Big Greek“ berühmt. „Unser Freund ist der erfolgreichste Spieler im deutschsprachigen Raum und wird sich sicherlich Zug um Zug in die Herzen seiner rot-weiß-roten Fans spielen“, freut sich Spritzendorfer.