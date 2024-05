Terror-Ermittlungen: Polizei sucht Waffen im Wald

Zum „Kamp“ auf TikTok aufgerufen

In ihr hielt sich angeblich immer wieder ein Vertrauter eines radikalen Predigers auf, der via Telegram und TikTok zum „Kampf gegen Ungläubige“ aufruft. Die Ottakringer Wohnung soll außerdem dem 30-jährigen Tadschiken als Bleibe gedient haben, wenn er in Wien Halt machte. Der Mann, der auf Basis eines Europäischen Haftbefehls am 24. Dezember in Wesel am Niederrhein festgenommen und in weiterer Folge an die Wiener Justiz ausgeliefert wurde, war schon länger im Fokus des deutschen Verfassungsschutzes gestanden. Er wurde dabei observiert, wie er den Stephansdom in einer für Touristen untypischen Weise filmte, auf Überwachungskameras überprüfte und das Gemäuer abklopfte.