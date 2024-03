Comeback-Sieg nach Drüsenfieber und Borreliose

„Mein Ziel war es, bei einer nationalen Meisterschaft zu gewinnen und damit 20 FIS-Punkte einzufahren“, erklärte Lukas Feurstein, der am Dienstag bei den portugiesischen Titelkämpfen nahtlos an seinen Leistungen bei der USA-Tournee anschloss, wo er im Weltcup als Zehnter in Palisades Tahoe sowie den Rängen 21 und 22 in Aspen seine ersten 45 RTL-Punkte einfahren konnte. „Das ist mir hier zum Glück gleich im ersten Versuch gelungen.“ Und wie: Im Ziel lag der 22-jährige Mellauer 1,93 Sekunden vor Francesco Santacroce (It). „Das war zwar eine ziemliche Märchenwiese und keinesfalls mit einem Welt- oder Europacuprennen vergleichbar. Aber mein Speed hat gepasst“, freute sich der Heeressportler.