Hafenfest-Finale: Muttertag direkt am Wörthersee

Am morgigen Sonntag findet nicht nur der vierte und letzte Tag des Alpen-Adria Hafenfests 2024 statt – sondern es ist auch Muttertag! Und was für einer! Die Klagenfurter Ostbucht ist feierlich dekoriert; und zwar mit den allerschönsten Kinderzeichnungen, die die kleinen Hafenfest-Besucher im Zuge des Malwettbewerbs von Kärntnermilch und „Krone“ für ihre Mamas angefertigt haben. Morgen, Sonntag, können die Gewinner ihre tollen Preise – unter anderem einen Urlaub am Bauernhof oder ein Kärntnermilch Frühstück – am „Kärntner Krone“-Stand gleich neben dem Spieleland in Form von Gutscheinen abholen.