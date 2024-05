Zeit schenken: Last-Minute-Tipps zum Muttertag

Mama am Muttertag kulinarisch verwöhnen

Kulinarische Vielfalt gibt es bei zahlreichen Muttertagsbuffets unter anderem im Schlossgasthof Rosenburg im Waldviertel oder beim Alten Zechhaus in Gumpoldskirchen im Wienerwald. Ein besonderes Erlebnis bietet das Frühstück am Sessellift mit herrlicher Aussicht in Mönichkirchen in den Wiener Alpen.