Zurück auf Skiern! Max Franz träumt von Rückkehr

Schwünge im Schnee

Klar hat der 34-Jährige dabei schon wieder seine ersten Schwünge in den Schnee gezogen: „Mit echtem Skifahren hat es aktuell noch wenig zu tun – aber ich komme die Piste runter. Daran hatte ich aber nie wirklich Zweifel.“ Da es in der Gegend um Obertauern weiterhin Schnee gibt, wird der Wahl-Salzburger auch in den kommenden Tagen und Wochen weitere Touren gehen: „Ich nutze die Chance, so lange es möglich ist.“