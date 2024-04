Die Würfel sind in der HLA Meisterliga gefallen

Top-Favorit Hard, Nationalteam-Konstanz

Auch wenn die Harder in der Grunddurchgangs-Tabelle hinter Schwaz die zweite Geige spielen, sieht Wilczynski die Vorarlberger in der Pole Position: „Alle Faktoren sprechen für Hard“, lautet die Prognose. Das Sportliche muss letztendlich aber auch auf die Platte gebracht werden. Mit der nötigen Konstanz kann man auch im Nationalteam weiterhin von tollen Vorstellungen bei Großevents träumen. Nach dem achten Platz bei der EM geht es in weiterer Folge um Bestätigung. Wilczynski blickt in eine rosige Zukunft und sieht vor allem, dass die Konstanz der eigenen Leistungen in den letzten Jahren gestiegen ist. Mehr zum aktuellen Handball sehen Sie in unserem Magazin im Video.