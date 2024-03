Paco Fölser: „Haben nicht mehr den Kick bekommen“

Nach der Auftaktniederlage gegen Kroatien im Rahmen der Handball-Olympia-Qualifikation in Hannover ist die Enttäuschung da, der Fokus aber nach vorne gerichtet. Im krone.tv-Interview spricht ÖHB-Sportdirektor Paco Fölser über bärenstarke, abgeklärte Kroaten und ein österreichisches Team, das bis zum Ende gut dagegen gehalten hat. „Wir haben den Kick nicht mehr bekommen“, stellt Fölser fest, der sich noch zu gerne an die Europameisterschaft zurückerinnert. Morgen ab 17.10 Uhr geht es gegen Algerien dann um ein Endspiel am Sonntag gegen Deutschland.