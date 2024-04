EXKLUSIV: Das sind die Viertelfinal-Spiele der HLA

Nach dem Grunddurchgang ist vor den Play-offs! In der HLA Meisterliga werden die Karten neu gemischt und die Picks für das Viertelfinale sind durch. Dabei kommt es zu folgenden Duellen: Hard gegen Ferlach, Schwarz gegen Linz, BT Füchse gegen die Fivers und Krems nimmt es mit Bregenz auf. In „Handball – Das Magazin“ analysiert Moderator Martin Grasl gemeinsam mit „Krone“-Redakteur die Ausgangslage für die Play-offs. Außerdem werfen wir einen Blick auf das bevorstehende Cup-Final-Four am Wochenende (Freitag 17:25 Uhr: Schwaz – Hard live auf krone.tv) und blicken drei Monate zurück, wo es zu einem historischen Ergebnis gekommen ist.