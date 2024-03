Frimmel: „Wir wollen keine Eintagsfliege bleiben“

Der österreichische Weg im Handball ist aktuell beeindruckend. Im Jänner schneidet man sensationell als Achter bei der Europameisterschaft ab, zwei Monate danach schrammt die ÖHB-Auswahl knapp am Olympia-Ticket vorbei. In „Handball – Das Magazin“ nimmt mit Sebastian „Seppo“ Frimmel in dieser Woche ein Leistungsträger Platz. Er selbst ist stolz auf die Entwicklung des Teams, sieht auch noch Luft nach oben. „Wir wollen keine Eintagsfliege bleiben“, unterstreicht der Ungarn-Legionär im Gespräch mit krone.tv-Moderator Martin Grasl.